Эрдоган грозит курдам и Европе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал курдским военным формированиям 150 часов для того, чтобы освободить приграничную зону на севере Сирии в соответствии с соглашением между Анкарой и Москвой. В противном случае он пообещал начать новую военную операцию.

Ранее Россия и Турция подписали меморандум, в котором, в частности содержались пункты о вводе на сирийскую сторону границы подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

"Если террористическая организация продолжит свои атаки изнутри или за пределами 30-километровой зоны, мы будем преследовать их, куда бы они ни бежали, и будем делать все необходимое, - сказал о курдах Эрдоган. - И если не поддержат наш проект по возвращению 1-2 млн сирийских беженцев на первом этапе из 3,6 млн сирийцев, живущих в нашей стране, у нас нет иного выбора, как открыть им ворота и позволить уйти в Европу".

Российско-турецкое соглашение предполагает вывод курдских отрядов и их вооружения из зоны безопасности за 150 часов. После чего должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Анкары, кроме города Камышлы.

Между тем Дамаск сообщил о возвращении в Сирию американских военных. Сирийское телевидение утверждает, что колонна, в составе которой десятки военных США и военная техника, вошла из Ирака через незаконный погранпереход аль-Валид под прикрытием вертолётов.

Ранее глава Пентагона Марка Эспера говорил о необходимости сохранения группировки американских военнослужащих на востоке Сирии "для предотвращения доступа ИГ к нефтяным полям".

В Минобороны России прокомментировали это заявление, назвав присутствие в восточной Сирии "международным государственным бандитизмом", мотивированным желанием защитить контрабандистов нефти, а не реальными проблемами безопасности.