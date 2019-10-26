Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Испания

Мэры Каталонии требуют самоопределения

 Комментарии
 Павел Барсуков 
Мэры Каталонии требуют самоопределения
Авторское право
Reuters
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Сотни тысяч человек вышли на улицы Барселоны в субботу вечером, чтобы принять участие в новой акции протеста.

Это уже далеко не первая манифестация за последние две недели. 14 октября испанский Верховный суд приговорил к большим тюремным срокам бывших руководителей автономии, которые были признаны виновными в причастности к организации референдума о независимости 2017 года.

Ранее подавляющее большинство мэров Каталонии — 814 из 947 — подписали документ, призывающий к освобождению заключённых и предоставлению Каталонии права на самоопределение.

Полиция оценивает число участников субботней демонстрации в 350 тысяч человек, хотя организаторы планировали побить рекорд, установленный на прошлой неделе — полмиллиона.

Активисты, выступающие за самоопределение, подчёркивают, что хотят проводить мирные протесты. Тем не менее, марши неоднократно сопровождались погромами и стычками с полицией.