Мэры Каталонии требуют самоопределения

Сотни тысяч человек вышли на улицы Барселоны в субботу вечером, чтобы принять участие в новой акции протеста.

Это уже далеко не первая манифестация за последние две недели. 14 октября испанский Верховный суд приговорил к большим тюремным срокам бывших руководителей автономии, которые были признаны виновными в причастности к организации референдума о независимости 2017 года.

Ранее подавляющее большинство мэров Каталонии — 814 из 947 — подписали документ, призывающий к освобождению заключённых и предоставлению Каталонии права на самоопределение.

Полиция оценивает число участников субботней демонстрации в 350 тысяч человек, хотя организаторы планировали побить рекорд, установленный на прошлой неделе — полмиллиона.

Активисты, выступающие за самоопределение, подчёркивают, что хотят проводить мирные протесты. Тем не менее, марши неоднократно сопровождались погромами и стычками с полицией.