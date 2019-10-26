Англичане - финалисты Кубка мира по регби

Эта игра стала для сборной Англии по регби исторической: она впервые одержала победу над командой Новой Зеландии и впервые с 2007 года вышла в финал Кубка мира.

Матч в Йокогаме начался с минуты молчания в память о погибших из-за тайфуна "Хагибис".

Чемпионы двух последних лет новозеландцы не проиграли ни одного из 18 предыдущих матчей на Кубках мира, но на этот раз англичане вышли вперёд уже на второй минуте: после неудачной попытки Ману Туилаги цель поразил Оуэн Маррел. Встреча завершилась со счётом 19:7.

Соперник сборной Англии в финале определится по итогам матча между сборными Уэльса и ЮАР. Изначально в турнире приняли участие 20 команд. Россия в плей-офф выйти не смогла.

Турнир проходит в Японии. Финал состоится 2 ноября в Йокогаме.

Кубок мира разыгрывается раз в 4 года; первые соревнования прошли в 1987 году.