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Россия

Мария Бутина вернулась в Москву

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 Ирина Шелудкова 
Мария Бутина вернулась в Москву
Авторское право
REUTERS/Tatyana Makeyeva
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Освобожденная из заключения в США россиянка Мария Бутина вернулась в Москву. Среди встречающих была и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Бутина была арестована в Вашингтоне в июле прошлого года и впоследствии приговорена к 1,5 годам тюрьмы по обвинению в преступном сговоре с целью работы иноагентом без регистрации в Минюсте США.

"Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал. Я не сдалась только потому, что знала, что я знала, что я просто не имею права, я не могу. Спасибо вам большое. Я однажды уже говорила об этом в одном из моих видео — русские не сдаются"

Москва характеризовала обвинения как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.

Между тем Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела. Адвокат Бутиной указывает на новую информацию, свидетельствующую о возможных нарушениях закона со стороны следствия.