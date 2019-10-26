Ирак: десятки жертв беспорядков

После недельного затишья в Ираке вспыхнули акции протеста. В Багдаде и других провинциях страны жертвами пятничных беспорядков стали, по меньшей мере 40 человек, около двух тысяч пострадали.

Так, в городе Эд-Дивания обнаружены тела 12 демонстрантов, которые подожгли административное здание, однако в суматохе не успели выбраться наружу. На юге страны убиты 11 человек — по ним был открыт огонь в штаб-квартире одной из вооруженных шиитских фракции. В ходе разгона демонстрации в столице восемь человек погибли — в них попали емкости со слезоточивым газом.

Говорят манифестанты:

"Они уничтожают народ этим просроченным слезоточивым газом. Мы хотим, чтобы у нас было другое правительство, мы требуем проведения реформ".

"Что же это за правительство? Люди голодают, мы требуем отставки правительства, этих коррупционных властей".

Люди выступают против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти. В субботу парламент страны должен был обсудить требования демонстрантов, но совещание пришлось отложить из-за отсутствия необходимого кворума —на заседание пришли менее 90 депутатов из 329.

На этом фоне премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди сообщил о намерении провести ряд перестановок в правительстве.