«Люблю я макароны»

За последние десять лет потребление макарон в мире удвоилось: так заявляют в Международной организации пасты. 25 октября отмечают Всемирный день этого простого и вечно популярного блюда, основного элемента Средиземноморской диеты.

Паста — древнее блюдо, но оно никогда не выходит из моды, поскольку предоставляет бесконечное поле для экспериментов.

Алессандро Джованетти, шеф-повар:

«Мы любим готовить пасту, любим смешивать ингредиенты, открывать новые комбинации, подбирать муку, разные типы яиц. Мы просто обожаем этот продукт».

Ежегодно в мире потребляют почти 15 миллионов тонн макарон. Итальянцы, понятно, впереди планеты всей: 26 кг на человека ежегодно. Но сегодня это международное блюдо: не просто макаронные изделия, которых много у разных народов, а именно настоящая итальянская паста.

Клелия Авантагелу, Euronews:

«В этом итальянском ресторанчике, одном из множества в центре Афин, можно попробовать пять или шесть видов пасты: доказательство того, как сильно и греки любят её».

Рецепт теста остаётся неизменным на протяжении нескольких веков, зато вариантов самой пасты — более 600, и это не говоря уже о гигантском выборе соусов и способов подачи.

Андреас Дукас, менеджер ресторана:

«У нас четыре разных блюда в меню, совершенно различный вкус, но основа у них всех — традиционная итальянская кухня. Отличное дополнение к нашим собственным рецептам».

Всемирный день пасты празднуют уже 21-й раз. В этом году он проходит под девизом «Паста-2050»: как известное кушанье может изменится к середине века — например под влиянием тенденции к потреблению биопродуктов, и не исчезнут ли из-за этого традиционные рецепты.