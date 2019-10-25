Военный, застреливший восемь сослуживцев в Забайкальском крае, задержан

Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восемь сослуживцев, двое ранены, сообщило Минобороны в пятницу.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщил, что в результате стрельбы в воинской части в Забайкалье погибли как минимум семь человек, в том числе солдаты-срочники.

Инцидент произошел около 18:20 часов местного времени (12:20 МСК). "При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что "открывший огонь военнослужащий задержан". В ведомстве добавили, пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия "оперативно доставлены в военный госпиталь, где им оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь, угрозы их жизни нет".

Ведомство считает, что причиной убийства сослуживцев мог быть нервный срыв.