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Россия

"Красота не имеет возраста!"

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 Елена Караева 
"Красота не имеет возраста!"
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Не скрывайте ни единой из моих морщин, я слишком дорого за них заплатила, обычно говорила фотографам Анна Маньяни.

Российская манекенщица Валентина Ясень, для которой обложки глянцевых журналов - сегодняшняя рутина, сильно отличающаяся от работы уборщицы в аптеке, которой Ясень занималась для прибавки к пенсии, может повторить те же слова с точно такой же гордостью.

Россия оказалась на гребне новой волны в моде - там уже несколько лет действует агентство для манекенщиц в возрасте, который зашел за пенсионный рубеж.

Вот что говорит 60-летняя модель Маргарита Иванова, не считающая нужным ни скрывать свой возраст, ни ему соответствовать: "Для меня это - новый старт в жизни, я не собираюсь сидеть дома и смотреть сериалы, мне интересна моя новая профессия, в 60 лет все только начинается!".

Агентство было названо его основателем, фотографом Игорем Гаваром, "Oldushka" (сочетание "old" и "бабушка").

Гавар обратил внимание, что снимки пожилых людей привлекают внимание и вызывают интерес: "Я смотрел свое портфолио, сортировал снимки архивные и вдруг обратил внимание, что выбирая наиболее интересные фотографии, на них практически всегда - пожилые люди, пенсионеры. И тогда подумал: "Как это любопытно, наверное, имеет смысл и дальше разрабатывать эту тему".

Агентству "Oldushka" исполнилось три года, количество заказов растет постоянно.

Алена Долецкая, едва ли не лучший знаток глянца в России, экс-главред российского Vogue, объясняет, почему: "На мой взгляд, это абсолютно очевидная тенденция: люди пожилого возраста имеют право (и это я смягчаю) быть запечатленными на страницах глянца, большого глянца, дорогого и серьезного глянца, поскольку сегодня уже понятно, что красота не имеет возраста".

После 40 лицо нужно заслужить, говорила Габриэль Шанель, знавшая о женской внешности всё или почти всё, и то, что манекенщицы из "Олдушки" сегодня нарасхват, новое доказательство правоты ее слов.

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