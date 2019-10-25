Расследование трагедии в Эссексе

Власти Китая призывают британскую полицию ускорить расследование инцидента с гибелью 39 граждан КНР в прицепе грузовика в английском Эссексе. Между тем накануне в Лондоне у здания правительственного департамента, ответственного за иммиграционный контроль, безопасности порядок, прошла траурная церемония.

Участник акции Майкл Брэдли говорит: "К подобным трагедиям приводят понятие "крепость Европа" и враждебная атмосфера в политике по отношению к мигрантам и беженцам. Люди попадают к контрабандистам, потому что для них это единственная возможность передвигаться".

Прицеп грузовика прибыл в страну из бельгийского порта Зебрюгге. А сам тягач — из Дублина. Его водитель — 25-летний житель Северной Ирландии — задержан по подозрению в убийстве. Вместе с тем британские СМИ сообщают, что именно он и вызвал полицию, обнаружив тела внутри фуры. Пока полиция изучает возможную причастность задержанного к деятельности группировок, специализирующихся на перевозке нелегальных мигрантов в Европу.

Водитель грузовика из Литвы рассказывает: "До прибытия в место назначения я не имею права открывать контейнер. Водители никогда не знают, что находится внутри контейнера".

Власти Бельгии заявляют, что когда прицеп прибыл в порт, находившиеся в нем люди провели уже не менее менее десяти часов взаперти при температуре в -25 градусов Цельсия.

Мэр города Брюгге Дирк де Фау говорит: "Если бы приходилось открывать каждый запечатанный контейнер и грузовик, на которые все документы оформлены правильно, то очередь протянулась бы отсюда до Брюсселя. Ежедневно в порт приезжают четыре тысячи грузовиков".

По данным британских СМИ , преступные группировки занимаются нелегальной доставкой граждан Китая в Соединенное Королевство для принудительного труда и таким образом заставляют их оплачивать долги, накопленных на родине из-за азартных игр.