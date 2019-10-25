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Норвегия

Россия намерена защищаться от угрозы НАТО на севере

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 Андрей Позняков 
Россия намерена защищаться от угрозы НАТО на севере
Авторское право
REUTERS/Maxim Shemetov
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Москва намерена принять меры для защиты от потенциальной угрозы в связи с укреплением сил НАТО в Норвегии. Об этом в ходе визита в королевство говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он выразил озабоченность размещением новых подводных лодок и военнослужащих альянса на норвежской территории:

«Уже несколько сотен военнослужащих США здесь находятся, и британцы тоже, по-моему, планируют здесь расположиться. Естественно мы должны учитывать это в нашем военном планировании, чтобы эти угрозы не материализовались. Но я вас уверяю, что мы делаем минимум необходимого, абсолютный минимум необходимого, чтобы чувствовать себя спокойно».

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, в свою очередь, отметила, что не видит ничего необычного в развитии сотрудничества с НАТО и не рассматривает это как угрозу для восточного соседа:

«Норвежские силы обороны и армия Норвегии участвовали в совместных учениях с партнёрами со времени вступления в НАТО в 1949. Это составляющая часть нашей концепции безопасности и нет ничего нового для России в том, что мы продолжаем это делать. Мы не рассматриваем Россию в качестве военной угрозы для Норвегии, но мы внимательно следим за ростом военной активности с российской стороны».

Один из вопросов, которые обсуждались в ходе визита Лаврова в Норвегию, касается судьбы подданного королевства Фруде Берга, осуждённого в России по обвинению в шпионаже. Министр не исключил скорого его возвращения на родину. В ходе пресс-конференции он отметил, что Кремль рассматривает вопрос о помиловании Фруде Берга.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков