Россия намерена защищаться от угрозы НАТО на севере

Москва намерена принять меры для защиты от потенциальной угрозы в связи с укреплением сил НАТО в Норвегии. Об этом в ходе визита в королевство говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он выразил озабоченность размещением новых подводных лодок и военнослужащих альянса на норвежской территории:

«Уже несколько сотен военнослужащих США здесь находятся, и британцы тоже, по-моему, планируют здесь расположиться. Естественно мы должны учитывать это в нашем военном планировании, чтобы эти угрозы не материализовались. Но я вас уверяю, что мы делаем минимум необходимого, абсолютный минимум необходимого, чтобы чувствовать себя спокойно».

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, в свою очередь, отметила, что не видит ничего необычного в развитии сотрудничества с НАТО и не рассматривает это как угрозу для восточного соседа:

«Норвежские силы обороны и армия Норвегии участвовали в совместных учениях с партнёрами со времени вступления в НАТО в 1949. Это составляющая часть нашей концепции безопасности и нет ничего нового для России в том, что мы продолжаем это делать. Мы не рассматриваем Россию в качестве военной угрозы для Норвегии, но мы внимательно следим за ростом военной активности с российской стороны».

Один из вопросов, которые обсуждались в ходе визита Лаврова в Норвегию, касается судьбы подданного королевства Фруде Берга, осуждённого в России по обвинению в шпионаже. Министр не исключил скорого его возвращения на родину. В ходе пресс-конференции он отметил, что Кремль рассматривает вопрос о помиловании Фруде Берга.