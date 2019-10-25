Трагедия в Эссексе: новые задержания

В Великобритании задержаны ещё двое подозреваемых по делу о гибели 39 китайских мигрантов, чьи тела были обнаружены в прицепе грузовика в английском Эссексе два дня назад. Сообщается, что задержанные – мужчина и женщина 38 лет, они подозреваются в торговле людьми и непредумышленном убийстве. Водитель грузовика – 25-летний житель Северной Ирландии – также остаётся под стражей. Полиции пока не удалось установить личности погибших.

– Это очень длительный, трудоёмкий процесс, – объясняет Бобби Чэн, консультант по вопросам миграции. – Потому что, во-первых, требуется заручиться доверием со стороны родственников погибших, которые, вероятно, находятся в стране, и проблема в том, что их иммиграционный статус, вероятно, также не вполне ясен.

Прицеп грузовика был перевезён в Великобританию из бельгийского порта Зебрюгге. Бельгийские власти заявляют, что к тому времени, когда он прибыл туда из французского Кале, где расположены стихийные лагеря мигрантов, находившиеся в прицепе люди провели уже не менее десяти часов взаперти при температуре минус 25°C. Вероятной причиной их гибели называют обморожение или нехватку кислорода.