Новая категория в ПДД

Во Франции вступили в силу правила движения для электросамокатов. Новый вид общественного транспорта, появившись в Европе меньше двух лет назад, уже успел стать обязательной — и не самой приятной частью городского пейзажа.

Теперь скорость движения скутеров ни в каких обстоятельствах не может превышать 25 км/ч. Категорически запрещена езда с пассажирами — не более одного человека на самокат. Как и за рулём машины или велосипеда, на скутере нельзя ездить в наушниках и пользоваться мобильными телефонами или иными подобными устройствами. Минимальный возраст — 12 лет.

На пользователей возлагается и обязанность убедиться в том, что их транспортное средство имеет исправные тормоза, фары и гудок.

Нарушителям этих правил грозят серьёзные штарфы: от 35 до 1500 евро. Правда, окончательное внедрение запретов по техническим причинам растянется ещё на год.

Во французских правилах дорожного движения для электросамокатов даже создали новую категорию: персональных моторизованных транспортных средств. В неё также вошли сегвеи и гироскутеры.

Движение разрешено только по велодорожкам и дорогам общего пользования, где максимальная скорость не превышает 50 км/ч. Запрещено движение по тротуарам. Впрочем, в каждом конкретном случае муниципальным властям дано право вводить собственные ограничения или наоборот послабления.

Европейские законодатели подчёркивают, что поддерживают развитие скутеров — как доступного, удобного, экологически чистого вида транспорта. Однако их взрывное неконтролируемое распространение привнесло элемент хаоса в европейские города. Так что многие страны уже ввели или разрабатывают специальные правила для электросамокатов.

При этом французские ограничения не самые жёсткие в Европе: например, в Германии или Испании минимальный разрешённый возраст составляет 14 лет, а не 12. В ряде стран запрещено не только ездить по тротуарам, но и двигаться нескольким скутерам бок-о-бок.

Ещё одна очень серьёзная проблема — парковка: пользователи бросают взятые на прокат скутеры где попало, а компании, по мнению властей, не очень ответственно относятся к сбору своего имущества.

Многие крупные города, например Валенсия и Барселона, вовсе запретили у себя электросамокаты.