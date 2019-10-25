В Германии участники одного из крупнейших экологических движений "Восстание вымирающих" требуют принятия более серьезных мер в рамках борьбы с глобальным потеплением. Правительство страны представило программу действий для решения проблем, связанных с изменением климата, однако протесты не утихают. __Корреспондент Euronews Ханс фон дер Брели провел с группой экоактивистов неделю в Берлине.

Поезд на Берлин

Кёльн, Бохум, Дортмунд... В разных городах Германии группы активистов, призывающие к более активным действиям в борьбе с изменением климата, отправляются на поезде в Берлин. Их беспокоит приближение климатического апокалипсиса. Они хотят спасти мир. У них есть план и хэштэг: #Berlinblockieren (#ЗаблокируйБерлин).

Вместе с активистами одной из групп движения "Восстание вымирающих" я отправляюсь на спланированную акцию гражданского неповиновения, кодовое название которой "Ковчег Восставших".

Эту неделю мы провели с Норманом, преподавателем математики, одним из лидеров группы экоактивистов.

Норман Шуман, лидер группы: "Прошлым летом я обратил внимание на негативные изменения, к которым привела жара. Мне стало ясно: время на исходе. Нужно действовать без промедления!".

"Вымирающий" средний класс

Участники движения «Восстание вымирающих» в Германии – представители немецкого среднего класса. Среди протестующих - медсестры, учителя, художники, плотники, издатели, сотрудники коммерческих банков и представители других профессий. В течение недели они блокировали улицы в разных частях Берлина.

Тобиас, один из активистов, работает разработчиком программного обеспечения: "Я потрясен и глубоко встревожен тем, как большинство людей относится к нашей планете. Осталось всего 8 лет! Потом будет поздно. Я считаю, что такое движение как «Восстание вымирающих» необходимо. Действовать надо без насилия, но решительно!".

"Ковчег восставших" в Берлине

На вокзале в столице Германии за Норманом и его группой внимательно наблюдает полиция.

Мы три недели договаривались с лидерами местного движения о подготовке этого репортажа. Наша главная просьба: находиться с основной группой протестующих постоянно, днем и ночью. Согласие получено, но условием, что Euronews не будет распространять информацию о предстоящих акциях по блокированию дорог.

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Норман Шуман: "Мы начинаем акции гражданского неповиновения. Мы заблокируем Берлин! Мы установим заграждения на дорогах в знак несогласия с политикой властей в области климата! Мы обвиняем правительство в бездействии!".

На неделю протестов в Берлине прибыли и активисты из других стран – Польши, Дании, Швеции и других. Йорген и Ронни – из Норвегии.

Йорген, активист: "Мы приехали в Берлин, чтобы выразить свою позицию, рассказать людям правду. Они должны понять, что ситуация критическая".

Ронни, активист: "Присоединяйтесь к движению, чтобы остановить использование ископаемого топлива".

"Акция под прикрытием"

Euronews – единственный телеканал, получивший разрешение находиться вместе с одной из групп ночного действия.

Покинув по сигналу палаточный лагерь, Норман, Тино, Ева и Бьянка идут к площади Большая Звезда, стараясь не попасться на глаза полицейским. Операция "Ковчег Восставших" - это "акция под прикрытием". Место, где будет заблокирована дорога, держится в секрете, чтобы полиция не смогла помешать протестующим. Активисты перекрывают движение на дорогах, ведущих к площади.

Один из крупнейших транспортных центров Берлина заблокирован.

Активисты перекрывают проезжую часть, останавливая полицейских, чтобы на место проведения акции мог проехать их грузовой автомобиль. Сцепив руки внутри специальных труб, они не дают полицейским возможности очистить площадь. Среди тех, кто стоит в таком необычном живом оцеплении вокруг возводящегося дорожного заграждения – наш знакомый из Норвегии Йорген:

«Мы надеемся, что удастся собрать ковчег. Это символ нашей акции, судно для спасения разных видов животных. Работа еще идет. Не знаю, успеем ли. Живое оцепление необходимо, чтобы ребята смогли собрать ковчег".

Норман Шуман делает заявление на камеру: "Правительство должно объявить чрезвычайное положение в связи с изменением климата! Необходимо создать Гражданскую ассамблею, чтобы у нас остался хотя бы небольшой шанс справиться с непредсказуемыми последствиями, которые несет глобальное потепление!".

"Межправительственная группа экспертов по изменению климата предупреждает, что у нас осталось 12 лет, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. Миллионы видов на планете - под угрозой исчезновения", - напоминает Норман.

Без стычек и насилия

Как ни странно, но полиция и активисты сотрудничают. Они обмениваются взглядами по поводу глобального потепления, договариваются о "красных линиях", которые переходить нельзя.

На акции Норман встречает популярного в Германии блогера, который занимается научной тематикой. Это Фолькер Квашнинг, профессор Берлинского института техники и экономики. По мнению Квашнинга, правительственный пакет мер по борьбе с изменением климата не отвечает реалиям: "Посмотрите, что делают другие страны. Швеция, например. Шведы ввели налог на выброс углекислого газа - более 100 евро за тонну. Шведский налог в десять раз выше того, что предлагает Германия... Но даже Швеция слишком медленно движется к своим целям в сфере защиты климата".

Одно из главных требований активистов движения "Восстание вымирающих" к правительству - создание в Германии Гражданской ассамблеи. Эта ассамблея, по идее активистов, объединит обычных людей, которые смогут выступать со своими предложениями по поводу изменения климата. Это должно быть чем-то наподобие коллегии присяжных, члены которой выбираются из числа жителей страны.

"Это успех! Мы всё ещё здесь!"

Норман на время ушел из школы, он больше не преподает математику.

Этот год жизни в движении «Восстание вымирающих» - его вклад в борьбу с изменением климата.

По окончании первых суток на площади Большой Звезды он счастлив: "Это полный успех! Мы все еще здесь! Ковчег стоит! Это был наш план и он сработал. Надеюсь, что ковчег останется на том месте, где мы его установили. Что бы ни случилось, мы будем твердо держаться наших принципов".

Одна из главных задач для движения «Восстание вымирающих» - преодоление политических разногласий. Левые и правые должны действовать вместе, когда речь идет о выживании человечества и сохранении нашей планеты.