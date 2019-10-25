Протесты в Чили не утихают

Уже неделю в Чили не утихают протесты и столкновения манифестантов с полицией, в ходе которых 18 человек погибли, более 100 получили ранения, тысячи арестованы.

В четверг тысячи чилийцев вновь вышли на улицы Сантьяго, чтобы протестовать против действий правительства и выразить возмущение тяжёлыми условиями жизни. Решимость людей не поколебали обещания президента Себастьяна Пиньеры принять комплекс мер, направленных на решение проблем населения.

– Ситуация с общественным порядком и безопасностью становится лучше, – заявил между тем Пиньера. – Нормализуется повседневная жизнь наших соотечественников и жизнь в наших городах.

Несмотря на то, что в ряде городов комендантский час был отменён, из многих мест поступали сообщения о нарушениях прав человека со стороны военных. ООН намерена направить в Чили своего Верховного комиссара по правам человека Мишель Бачелет. Власти Чили выразили готовность к сотрудничеству с ООН, о чём заявил глава чилийского МИДа Теодоро Рибера:

– Президент республики Себастьян Пиньера поручил нам обратиться к Верховному комиссару по правам человека для того, чтобы в Чили направили сотрудников для сбора на месте информации о текущем положении дел после объявления чрезвычайного положения. Мы крайне заинтересованы в максимальной прозрачности и обеспечении всех необходимых гарантий.

Чилийские власти заявляют, что комендантский час будет отменён, когда ситуация в стране нормализуется, но, по мнению наблюдателей, заявления Пиньеры не успокоили гнев значительной части протестующих.