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Испания

«Политическое перезахоронение»

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 Павел Барсуков 
«Политическое перезахоронение»
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Политической пропагандой и профанацией называют родственники Франсиско Франко решение о перезахоронении каудильо. Возмущение вызвал и запрет властей на проведение манифестаций.

Франсиско Франко-и-Мартинес-Бордиу, внук Франко:

«Я даже не хочу высказывать своё мнение. Они хотят представить дело так, будто мой дед остался в одиночестве, будто никто не хочет прийти сюда».

Родственники Франко уверены, что левое правительство пытается использовать эксгумацию только для того, чтобы набрать политические очки перед выборами, назначенными на 10 ноября. Это будут вторые выборы за год: в апреле социалисты Педро Санчеса, хоть и получили большинство голосов, но так и не смогли сформировать коалиционное правительство.

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