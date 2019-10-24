Генпрокуратура предлагает запретить СМИ публиковать сообщения о преступлениях подростков

Генпрокуратура предложила запретить публикацию в СМИ сообщений о преступлениях подростков, стремясь предотвратить их распространение. По информации ТАСС, ведомство представило соответствующие поправки во время круглого стола в Совете Федерации и уже обратилось в Минкомсвязи.

"Такая информация должна быть закрыта. Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними", - цитирует ТАСС начальника управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних Марину Зайцеву.

По ее словам, беспокойство Генпрокуратуры связано с распространением среди несовершеннолетних криминальной субкультуры, в особенности движения АУЕ - молодежных банд, живущих по "уголовным понятиям". Зайцева заявила, что подобные взгляды "распространяются очень быстро через интернет". После проверки, которая длилась несколько месяцев, ведомство заблокировало больше 7 тысяч сайтов в разных регионах России.

"Мы поддерживаем инициативу по установлению ответственности провайдеров за распространение такой информации. Закрываем (такие сайты), а через 10 минут их становится в два раза больше", - заметила она. В связи с этим, по ее словам, из-за влияния негативной информации в интернете на подростков и молодежь необходимо принимать радикальные меры.

Предложение вызвало критику со стороны правозащитников. "Эта инициатива совершенно бесполезная и даже вредная, - считает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. - Она не приведет к улучшению ситуации с преступностью, а в очередной раз ударит по свободе слова и создаст иллюзию того, что в стране этой проблемы нет".

По словам юриста, проблема девиантного поведения подростков кроется "не в интернете, не в СМИ, а в обществе". "Позиция Генпрокуратуры не просто наивная, она не основана на научных наблюдениях", - сообщила она, добавив, что в России уже действуют достаточно строгие законы, направленные на защиту несовершеннолетних.

"Журналистика – зеркало общества. И в России тематические ограничения растут, как снежный ком. Это существенно сокращает плюрализм мнений и разнообразие событий, поэтому журналистика уже не отражает реальной картинки в стране. Это приукрашенная картинка, в которой нет суицидов, в которой нет преступности, в которой нет пенсионной реформы и прочих социальных проблем", - сказала Арапова.