В НАТО обсудили кризис на севере Сирии

В Брюсселе прошла первая встреча НАТО после начала военной операции Турции против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Эксперты говорят, что Альянс не может потерять стратегического союзника, предъявив ему обвинения, и добавляют, что США обеспокоены тем, что верный союзник на этот раз может повернуться в сторону России.

Йенс Столтенберг, Генсек НАТО

"Не было никаких призывов к миссии НАТО на северо-востоке Сирии. Я твердо верю, что нам нужно приложить усилия для поддержки политического процесса. НАТО также поддерживает усилия ООН по поиску политического решение кризиса в Сирии".

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отстаивала свою идею создания под эгидой ООН международной защитной зоны на севере Сирии. Но соглашение между президентами Эрдоганом и Путиным может помешать этой инициативе.

Дидье Рейндерс, Министр иностранных дел Бельгии

"Мы не против международной зоны. На данный момент на месте сложилась определенная ситуация в результате соглашений между Турцией и Россией. Мы видим, как идут дела. Сначала мы оценим поступающую информацию, а потом посмотрим, действительно ли можно создать международную зону"

В рамках соглашения, заключенного во вторник между Россией и Турцией в Сочи, Анкара согласилась ограничить свои военные действия в северной части Сирии.