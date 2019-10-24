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Россия

Пол Уилан останется под стражей

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 Лев Удольский 
Пол Уилан останется под стражей
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Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан останется под стражей до 29 декабря. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы в четверг. В ходе судебного заседания Уилан потребовал заменить прокурора, который, по его словам, игнорирует его жалобы. Уилан, в частности, утверждал, что один из охранников в тюрьме запугивал его, поставив на колени и угрожая пистолетом. Он также продемонстрировал своё заявление о нарушении прав человека в тюрьме.

48-летний Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в конце прошлого года. По предъявленному обвинению в шпионаже ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Сам Уилан свою вину отрицает.