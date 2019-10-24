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Испания

Испания: останки Франко эксгумировали

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 Ирина Александрова 
Испания: останки Франко эксгумировали
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В Испании эксгумированы останки диктатора Франсиско Франко , которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида. На вертолете останки доставлены на кладбище в Эль-Пардо-Мингоррубио, для церемония погребения. На ней разрешили присутствовать 22 родственникам Франко.

Предполагается, что перенос останков диктатора обойдется государству примерно в 63 тысячи евро.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Комплекс, в котором был похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство велось силами заключенных.

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