Испания: останки Франко эксгумировали

В Испании эксгумированы останки диктатора Франсиско Франко , которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида. На вертолете останки доставлены на кладбище в Эль-Пардо-Мингоррубио, для церемония погребения. На ней разрешили присутствовать 22 родственникам Франко.

Предполагается, что перенос останков диктатора обойдется государству примерно в 63 тысячи евро.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Комплекс, в котором был похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство велось силами заключенных.