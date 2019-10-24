Вторые похороны Франко

В Испании прошла церемония перезахоронения останков Франсиско Франко, который руководил страной с 1939 по 1975 год.

Из базилики в мемориальном комплексе Долина Павших гроб вынесли на руках родственники Франко.

План перезахоронения утвердил в прошлом году парламент, а в сентябре этого года одобрил Верховный суд Испании.

На кладбище Мингоррубио в мадридском районе Эль-Пардо останки Франко были доставлены на вертолете.

Процессию у кладбища встречали сотни людей, скандировавших франкистские лозунги. Они держали плакаты с надписью "Франко, спасибо!" и вскидывали руки в фашистском приветствии. Внук Франко назвал эксгумацию политической пропагандой и профанацией. Родственники заявляли о желании перенести останки в собор Альмудена в Мадриде, однако правительство ответило отказом.

Церемония перезахоронения проходила в закрытом режиме. На ней присутствовали только близкие Франко.