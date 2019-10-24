Эверест: самая высокая в мире свалка

Постояльцы этой фешенебельной гостинцы в Токманду не знают, что зелёные стаканы в их руках сделаны из бутылок, некогда разбросанных на склоне Эвереста вместе с прочим мусором, оставленным там совершающими восхождение альпинистами.

Проблема загрязнения «крыши мира», которую стали уже называть самой высокой в мире свалкой встала так остро, что правительство Непала было вынуждено принять меры, организовав вместе с группами альпинистов 6-недельную чистку. За это время 14 спортсменов собрали на 8-километровой высоте около десяти тонн разнообразного мусора – упаковок и брошенного снаряжения. Многие материалы – стекло, пластик, алюминий и железо – были направлены в переработку. К инициативе удалось привлечь и бизнесменов, поскольку многие покупатели стали проявлять интерес к продукции, выполненной из переработанных материалов, собранных на Эвересте.

– Так лучше не только для нас и для окружающей среды, – говорит одна из сотрудниц местной гостиницы, – речь идёт о чём-то значительно большем. Речь о переработке, утилизации и поддержке всех, кто стремится двигаться в этом направлении, чтобы сделать земной шар лучше и сократить все отходы.

Между тем, собрать удалось лишь небольшую долю мусора. Более высокие и труднодоступные участки склона по-прежнему сильно загрязнены. Многие туристы, приезжающие из других стран и заплатившие за восхождение немалые деньги, совершенно не заботятся о том, чтобы оставить после себя в чистоте природу. Пытаясь справиться с проблемой, местные власти с начала следующего года намерены запретить альпинистом брать с собой одноразовые пластмассовые предметы и пластиковые бутылки.