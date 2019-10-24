В Каталонии ищут пропавших

Власти Каталонии не прекращают поиски пяти человек, пропавших без вести в результате сильных ливней и наводнений. Регион постепенно приходит в себя после удара стихии. Тем не менее, в провинция Жирона продолжает действовать «красный», наивысший уровень опасности, в остальных регионах — «оранжевый».

Один пожилой мужчина в среду погиб — он пытался переставить машину, но его унесло потоками воды.

Десятки тысяч человек остаются без света и без крыши над головой — их дома затоплены или вовсе разрушены. Перекрыты автотрассы и железные дороги.

Во Франции ливни обрушились на южные районы — Марсель, Монпелье, Перпиньян. Там пришлось эвакуировать несколько десятков человек.

В Италии из-за оползней в городе Каприата-д'Орба обвалился мост. Из-за угрозы новых селевых потоков в Пьемонте, Лигурии и Ломбардии закрыты школы. В Генуе и Турине погибли два водителя: их машины смыло с дороги.