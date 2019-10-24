Французские СМИ против Google

Французские СМИ подают жалобу на компанию Google в антимонопольный орган. Жалоба касается смежных прав и новых правил цитирования средств массовой информации.

Следуя новой директиве ЕС и не желая выплачивать вознаграждения журналистам, американский гигант решил размещать только заголовки новостей без первых строчек материалов, как это было ранее. По словам представителей медиа, это делает их материалы менее заметными в результатах поиска и снижает интернет-трафик.

Весной ЕС принял директиву, усиливающую контроль за соблюдением авторского права в интернете, позволив тем самым издателям получать вознаграждение от онлайн-платформ. Новый механизм был разработан в интересах производителей контента и должен был обеспечить лучший обмен цифровыми доходами. Однако компания Google в одностороннем порядке решила урезать цитирование СМИ, оставив лишь краткие заголовки.

Чтобы избежать потери трафика, медиа будут вынуждены подписать соглашение с Google, которое позволит цифровому гиганту использовать выдержки из материалов бесплатно. Представители французской прессы считают это нарушением национального и европейского права.