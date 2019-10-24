Чехия: осквернен памятник Красной Армии

В Остраве был облит краской памятник Красной Армии, установленный в 1946 в честь победы в Моравско-Остравской операции, в результате которой от гитлеровцев был освобожден северо-восток Чехии.

На монумент были нанесены надписи на венгерском языке, означающие столицу Венгрии, а также слово "Выдержать!". Ровно 63 года назад в этот день в Будапеште началось вооруженное восстание против коммунистического режима, которое было подавлено советскими войсками. Муниципальные власти осудили акт вандализма, назвав его "проявлением человеческой глупости".