Шестнадцать смертных приговоров

Шестнадцать человек были приговорены судом к высшей мере наказания - повешению - в Бангладеш за убийство студентки религиозной школы.

19-летняя Нусрат Джахан Рафи подала в полицию жалобу на домогательства со стороны директора медресе. Мужчина потребовал отозвать заявление. Девушка отказалась. Несколько дней спустя на крыше школы несколько человек облили ее керосином и подожгли. Нусрат скончалась четыре дня спустя.

На скамье подсудимых вместе с директором оказались несколько работников медресе и одноклассницы девушки. Двенадцать из них признали свою вину.

Смерть Нусрат вызвала бурную реакцию в обществе. Суд рассматривал дело в ускоренном порядке.

Адвокаты осужденных заявили, что намерены подать апелляцию на смертный приговор.

Семья убитой девушки находится под защитой полиции.