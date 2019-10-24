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Бангладеш

Шестнадцать смертных приговоров

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 Михаил Саленков 
Шестнадцать смертных приговоров
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Шестнадцать человек были приговорены судом к высшей мере наказания - повешению - в Бангладеш за убийство студентки религиозной школы.

19-летняя Нусрат Джахан Рафи подала в полицию жалобу на домогательства со стороны директора медресе. Мужчина потребовал отозвать заявление. Девушка отказалась. Несколько дней спустя на крыше школы несколько человек облили ее керосином и подожгли. Нусрат скончалась четыре дня спустя.

На скамье подсудимых вместе с директором оказались несколько работников медресе и одноклассницы девушки. Двенадцать из них признали свою вину.

Смерть Нусрат вызвала бурную реакцию в обществе. Суд рассматривал дело в ускоренном порядке.

Адвокаты осужденных заявили, что намерены подать апелляцию на смертный приговор.

Семья убитой девушки находится под защитой полиции.