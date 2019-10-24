Мэр Гданьска: "Всегда легко найти общего врага"

Город Гданьск получил в этом году премию принцессы Астурийской в номинации "Согласие". На церемонию в испанской город Овьедо приехала мэр Гданьска Александра Дулькевич. Этот пост она заняла в 2019 году после убийства своего предшественника Павла Адамовича. На него напали 13 января на благотворительном концерте. Во время речи мэра Гданьска на сцену поднялся молодой человек и нанес главе города несколько ударов ножом в сердце.

Euronews: Госпожа Дулькевич, смог ли уже ваш город оправиться после трагической смерти бывшего мэра Павла Адамовича?

Александра Дулькевич: Это было непростое время для жителей Гданьска. Всё это понятно. Когда я иду по городу, я вижу, что многим людям до сих пор грустно, потому что они не знают, почему это произошло. Павел Адамович был мэром Гданьска на протяжении 20 лет, а вообще на благо нашего города он трудился 29 лет, сначала как член городского совета. Многие жители не представляют Гданьск без мэра Адамовича. В эмоциональном плане это очень тяжело. Но есть нечто, что важно и для меня, и для его семьи. Вскоре после убийства мы открытым текстом заявили: мы не хотим, чтобы эта трагедия использовалась в политических целях, мы не хотим, что она стала причиной раскола в гданьском и в польском обществе.

Euronews: Об этом как раз мой второй вопрос. Стало ли это трагическое событие поворотным моментом для польского общества в целом?

Александра Дулькевич: Я надеялась, что оно сможет что-то изменить. Я хотела, чтобы произошедшее сплотило людей, чтобы нечто плохое превратилось во что-то хорошее, чтобы эта трагедия помогла заново отстроить наше общество. Об этом как раз были последние слова мэра: "Мы добрые люди, и мы хотим делиться добротой". Если мы хотим изменить себя, мы должны начать с себя. Нам нужно изменить свою речь, манеру разговаривать с другими людьми, нужно найти внутри нас, обычных людей, что-то хорошее, что помогло бы сплотить всех нас.

Euronews: Госпожа Дулькевич, не думаете ли вы, что всё это не только коммуникативная проблема. Это еще и политическая, структурная проблема. Не кажется ли вам, что после краха социалистической системы история развивалась слишком быстро и люди просто не успевали за происходящим?

Александра Дулькевич: За 70 лет, которые прошли с момента окончания Второй мировой войны, сейчас ситуация складывается наилучшим образом. Да, вопросы, касающиеся общества и заботы о людях, - это всегда хорошо. Я думаю, задача наших лидеров в том, чтобы найти идею, которая бы нас объединяла с кем-то или с чем-то, хоть это и может быть непросто. Ведь всегда легко объединить людей против кого-то или чего-то, найти общего врага. Для Польши это повседневная реальность. Например, четыре года назад нашими главными врагами были мигранты, теперь представители ЛГБТ-сообщества.

Euronews: На ваш взгляд, почему консервативные ценности более популярны, чем либеральные идеи?

Александра Дулькевич: Я обычно не соглашаюсь с теми, кто говорит, что правящая партия "Право и справедливость" – это консервативная партия. По-моему, это не так, потому что саму себя я считаю либерал-консерватором. Я искренне верю в основные человеческие ценности, например, чувство собственного достоинства.

Euronews: В чем же разница?

Александра Дулькевич: Политические лидеры, правящие партии предлагают идеи, которые должны объединить людей, но проблема в том, что эти идеи основаны на наших страхах. На мой взгляд, это не имеет ничего общего с консервативными ценностями. Да, власти нашли поддержку со стороны некоторых лидеров польской Римско-католической церкви. Но есть и другие епископы, которые придерживаются иных ценностей и которые рассказывают о том, что значит быть истинным христианином и католиком.

Euronews: Еще один вопрос. Он касается вашего города и в частности судоверфей имени Ленина, которые сейчас называются гданьскими. Их число было сокращено по экономическими причинам, особенно в переходный период. Это была по сути "шоковая терапия". Гданьское и польское общество заплатили какую-то цену за это?

Александра Дулькевич: Нет, я бы так не сказала. Если вы посмотрите на то, что происходит в мире, в Европе, вы увидите, что изменения происходят на верфях, на производстве во всех странах. Гданьские верфи, которые ранее назывались ленинскими, - это символ, и, к сожалению, он использовался в политических целях. Сейчас верфи снова выкупило польское правительство. Ранее они успешно производили ветряные мельницы и изделия из стали. И что еще важнее: в Гданьске и его окрестностях много частных верфей меньшего размера.

Euronews: Почему эта награда – премия принцессы Астурийской – важна для вашего города?

Александра Дулькевич: Гданьск – это не только историческое место и город-символ. Мы придерживаемся политики открытости, политики, которое подразумевает одинаковое отношение к людям независимо от того, откуда они приехали. Наша политика основывается на таких ценностях, как солидарность, свобода и чувство человеческого достоинства. Это важно, и я думаю, мы идем в правильном направлении.

Euronews: Солидарность – главное слово для вашего города?

Александра Дулькевич: Да, и это не только часть истории. Это наша повседневная жизнь. Я надеюсь, эта идея также послужит ключом к решению повседневных проблем как в Польше, так и в Европе.