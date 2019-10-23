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Великобритания

«Это невообразимая трагедия»

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«Это невообразимая трагедия»
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Reuters
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Власти Болгарии проверяют информацию о трагедии под Лондоном, где обнаружен грузовик с 39 телами. Машина, как предполагается, прибыла именно из Болгарии. Но официальные источники в Софии пока не могут подтвердить эту информацию.

Автомобиль был обнаружен в среду утром на восточной окраине Лондона, на стоянке неподалёку от пристани на Темзе.

«После прибытия экстренных служб в контейнере были, к сожалению, обнаружены 39 тел погибших. По предварительным данным, среди них один подросток, остальные предположительно взрослые. Это трагический случай и печальный день для полиции и муниципалитета», — рассказывает зам.главы полиции Эссекса Пиппа Миллс.

Опознание тел, по словам специалистов, может занять длительное время.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что шокирован произошедшим и пообещал выяснить все детали:

«Это невообразимая, душераздирающая трагедия. Я уверен, что все мысли и молитвы парламентариев — о погибших и их близких».

Машина, по данным правоохранительных органов, прибыла на остров в субботу через уэльский порт Холихед. Водитель грузовика задержан по подозрению в убийстве: это 25-летний уроженец Северной Ирландии.

Британские СМИ сообщают, что случаи гибели мигрантов, пытавшихся пробраться в Великобританию таким способом, происходят нередко. Крупнейшая трагедия такого рода произошла в 2000-м году, когда в порту Дувра нашли грузовик с 58 телами.