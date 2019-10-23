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Турция

«Турция получила всё, что хотела»

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 Павел Барсуков 
«Турция получила всё, что хотела»
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Курдские вооружённые формирования — «Силы демократической Сирии» — завершили выход из 30-километровой зоны безопасности вдоль турецкой границы. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс со ссылкой на командование СДС.

После заключения российско-турецких соглашений в Сочи стороны заявили о фактическом завершении операции «Источник мира».

Жители Турции рассматривают происходящее как триумф вооружённых сил и дипломатов своей страны и надеются на скорейшее возвращение беженцев, живших на турецкой территории:

«Турция больше не та, что раньше. Турция получила всё, что хотела: и на поле боя, и за столом переговоров. Операция прекращена, США и курдские силы отступили. Турция выполнила все задачи».

«Турция может вздохнуть свободно. Мы всегда рады принять беженцев, своих братьев, наши двери для них всегда открыты. Но теперь настала пора им вернуться на свою землю, в свою страну».

В Анкаре подчёркивают, что прекращение операции не означает уход турецких военных из Сирии. Согласно договорённостям, теперь их задача — обеспечивать возвращение беженцев.

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Видеомонтаж • Павел Барсуков