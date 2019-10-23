Каис Саид вступил в должность президента Туниса

Избранный президент Туниса Каис Саид официально вступил в должность главы государства. В среду в ходе церемонии инаугурации он пообещал восстановить веру народа в политиков и принес присягу парламенту.

"Я клянусь нашим всемогущим господом отстаивать независимость Туниса, обеспечивать безопасность страны, уважать конституцию и законы, действовать исключительно в интересах государства, быть верным ему", - заявил он.

В своей первой официальной речи президент заявил о намерении объединить соотечественников в борьбе против терроризма и коррупции, а также укрепить права женщин.

Десять дней назад 61-летний профессор конституционного права одержал убедительную победу во втором туре выборов, набрав 72,71% голосов.