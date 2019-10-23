Зачем России нужна Африка?

В среду в Сочи начался двухдневный саммит Россия-Африка. Это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств континента (к среде участие подтвердили более 40 лидеров), а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.

В последние годы Россия наращивает сотрудничество с африканскими странами в политической, экономической и военной сферах. Почему для РФ так важен "черный континент"? Как африканские государства могут помочь России? И почему россиянам не стоит переживать из-за списанного африканским странам долга в 20 миллиардов долларов?

Здравствуй, оружие!

Одно из важнейших направлений сотрудничества России и африканских стран – поставки оружия. Больше всего российского оружия закупают Алжир, Египет и Ангола. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), за 2014-2018 годы Россия поставила вооружение в 48 стран, при этом более половины получили три государства: Индия, Китай и Алжир.

На РФ приходится 49% поставок оружия в страны Северной Африки (для сравнения у США – 15%, у Китая 10%, у Франции – 7,8%). Экспорт в Египет за последние годы вырос на 150%. В нынешнем году Россия планирует отправить в Африку вооружение на 4 миллиарда долларов. "Речь идет о технике ВВС и ПВО, бронетанковой технике, стрелковом оружии, противотанковых ракетных комплексах", - заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Сейчас Москва поставляет оружие в 20 африканских государств, среди них Уганда, Руанда, Мозамбик и Ангола.

По мнению профессора Высшей школы экономики африканиста Ирины Филатовой, интерес африканских стран к российскому оружию обусловлен двумя факторами: высоким качеством и низкой ценой.

Заведующий центром российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института стран Африки РАН Евгений Корендясов, в прошлом посол России в Мали и посол СССР в Буркина-Фасо, поясняет, что поставки оружия "находят большой спрос в африканских странах в связи с перевооружением национальных армий перед лицом опасности террористического, экстремистского плана, транснациональной организованной преступности". В частности, добавляет Корендясов, около 40% опиума поступают из Латинской Америки через территорию стран западной Африки.

Не оружием единым

По мнению экспертов, готовивших в преддверии саммита доклад Russia–Africa Shared Vision 2030, в ближайшие годы основными направлениями для инвестирования в Африке станут инфраструктурные проекты, сельское хозяйство, сфера здравоохранения и цифровая экономика.

Африка – это растущий центр влияния глобальной значимости в мировой политике и экономике. Мы хотим сотрудничать с этим центром по всем направлениям. Мы нуждаемся друг в друге, особенно в области природных ресурсов, урегулирования ситуации на мировых рынках сырьевых и потребительских товаров Евгений Корендясов Заведующий центром российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института стран Африки РАН

Политолог подчеркнул, что России необходимы сырьевые ресурсы Африки, потому что их себестоимость ниже, чем себестоимость российских ресурсов. Кроме того, на "черном континенте" более широкая гамма минералов, которые необходимы для создания новейших технологий: марганца, хрома, кобальта и других.

Кроме того, Корендясов обратил внимание на то, что в последнее время обострилась борьба России с США и европейскими странами за рынок пшеницы, куда РФ сейчас экспортирует более 11 миллионов тонн. И также в ближайшей перспективе может быть увеличен экспорт удобрений, особенно в те страны, где ведется масштабное плантационное хозяйство.

В поисках альтернативы

Почему провести саммит было решено именно сейчас? Как полагает Филатова, таким образом Путин хочет дать политический толчок для развития отношений России и стран Африки. О таком "импульсе" несколько месяцев назад говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров, когда речь зашла о нынешнем саммите.

"Происходит это на фоне ухудшения отношений с Европой. Экономика России страдает от санкций, и за время после введения этих санкций единственный континент, с которыми торговля увеличилась, - это Африка", - говорит профессор ВШЭ.

За пять лет, как заявил Путин, товарооборот между Россией и странами Африки вырос более чем в два раза и превысил 20 миллиардов долларов. При этом почти половина, то есть 40%, приходится на торговлю с Египтом. Выступая на саммите, Путин призвал удвоить оборот в ближайшие пять лет.

Тем не менее, по сравнению с Китаем и странами Запада, у России пока не столь масштабное присутствие в Африке. Объем торговли африканских стран с США — около $54 млрд (данные за 2017 год), с ЕС — $303 млрд (данные за 2018 год), с Китаем — $148 млрд.

Африке простили долг в 20 миллиардов долларов

На саммите Владимир Путин объявил о том, что Россия списала африканским странам долг в 20 миллиардов долларов. Как сообщил президент, с некоторыми государствами запущены совместные программы, которые предполагают использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.

Филатова убеждена, что Россия в любом случае не получила бы эти деньги обратно, но зато теперь, после списания долга, Москва может рассчитывать на новые контракты в нефтяной, газовой, горнодобывающей и других сферах, а также на укрепление политических и экономических связей.

При этом политолог сделала оговорку: "На форуме шла речь о многих сферах сотрудничества, в том числе гуманитарных – медицине, образовании. И вот это россиян может беспокоить намного больше, чем списание долга, потому что очевидно, что недостаточно средств выделяется на медицину и образование в самой России".

Расширение политического влияния

Как считает Корендясов, Россия заинтересована в расширении сотрудничества между Африканским союзом и Евразийским экономическим союзом. "Между ними есть взаимодополняемость, особенно в сырьевой области, в частности по линии урана [по данным Всемирной ядерной ассоциации, Казахстан, Намибия, Нигер и Россия входят в первую десятку стран по производству урана]. <...> И у нас есть большой потенциал энергетического сотрудничества, включая строительство ЛЭП, поставку энергооборудования".

Кроме того, у России есть интересы в Организации объединенных наций, которые также связаны с африканскими странами, поскольку у них очень большое представительство в ООН. Во время саммита Лавров заявил, что при проведении реформы Совбеза ООН обязательно должны учитываться интересы государств "черного континента".

Сегодня мы последовательно отстаиваем роль Африки в качестве одного из неотъемлемых центров формирующегося многополярного мира, отстаиваем необходимость отразить эту роль в тех структурах, которые занимаются глобальным управлением, и, еще раз подчеркну, мы считаем абсолютно непреложным учет интересов Африки в любых реформах международной системы, включая реформу Совета Безопасности ООН, которая сейчас активно обсуждается в Нью-Йорке Сергей Лавров Глава МИД РФ

По мнению Филатовой, российское руководство сейчас считает, что нужно трансформировать глобальную политическую и экономическую систему, и потому для России важно союзничество с африканскими странами, у которых самый большой политический блок в ООН.