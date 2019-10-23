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США

Палата представителей Конгресса США приняла антидопинговый акт Родченкова

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 Наира Давлашян  и ТАСС
Палата представителей Конгресса США приняла антидопинговый акт Родченкова
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Палата представителей Конгресса США во вторник единогласно приняла так называемый антидопинговый акт Родченкова. Законопроект предлагает привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к организации применения допинга во время международных спортивных состязаний.

В случае принятия закона, организаторы употребления запрещенных веществ будут наказываться штрафом до 1 млн долларов и лишением свободы до 10 лет. Жертвы допингового сговора смогут получить компенсацию, а информаторам будет предоставлена защита. Документ, внесенный в Конгресс еще в декабре 2018, должен получить одобрение Сената.

Антидопинговый акт Родченкова назван в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, который с 2006 по 2015 гг. работал директором Московской антидопинговой лаборатории. В 2016 его показания об использовании допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи спровоцировали международный допинговый скандал.

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