Европейцы о "брексите"

"Брексит" не за горами. Что же об этом думаю обычные европейцы? Корреспонденты Euronews узнали у жителей Барселоны и Милана, как они оценивают политику премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

"Я бы попросил Бориса Джонсона обратить внимание на британскую молодежь, на то, чего именно она хотела бы. Ведь это будущее страны. Я бы предложил премьер-министру к ним прислушаться", - говорит молодой человек.

"Я бы посоветовала ему успокоиться. Джонсон слишком самоуверен, было бы хорошо, если бы он проявлял больше альтруизма", - продолжает итальянка.

"Я бы ничего не хотел ему сказать. Он очень упрямый человек. Но я не согласен с тем, что Великобритания должна выйти из ЕС", - говорит житель Барселоны.

"Жан-Клод Юнкер никогда нечего не делал для обычных европейцев, его всегда интересовали свои собственные интересы, и это очень плохо для всех нас", - утверждает этот европеец.

"Я бы посоветовал Юнкеру еще раз попытаться убедить британцев пересмотреть свою позицию, основанную только на их эгоизме. Великобритания должна смотреть в будущее и больше думать о долгосрочных планах", - говорит житель Милана.