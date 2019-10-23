В британском Эссексе нашли грузовик с 39 трупами, полиция сообщает об аресте мужчины, подозреваемого в причастности к преступлению. Среди жертв 38 взрослых и один подросток.

Правоохранители предполагают, что грузовик прибыл из Болгарии и попал в страну через пограничный городок Холихэд в Уэльсе в субботу. Водитель автомобиля, 25-летний выходец из Северной Ирландии, арестован.

"Сейчас проходит процесс опознания жертв, мы ожидаем, что он может занять длительное время", - сообщил представитель британской полиции Эндрю Маринер.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что "шокирован" произошедшим и пообещал "выяснить все детали" инцидента. "Я думаю о погибших и об их любимых", - написал он в "Твиттере".