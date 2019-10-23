Принц на тренировке

Принц Уэльский Чарльз посетил тренировку валлийской сборной в Токио перед предстоящей полуфинальной игрой команды против сборной ЮАР на чемпионате мира по регби в Японии.

Матч состоится в воскресенье.

Капитан Уэльса Алан Уин Джонс подарил принцу красную майку сборной.

Уэльс ни разу не становился победителем турнира. Сборная дважды выходила в полуфинал и оба раза проигрывала. В 2011 году валлийская команда проиграла французам 8-9, однако на этом чемпионате Уэльс взял реванш, выбив Францию из турнира на более ранней стадии.

Помощник главного тренера сборной Уэльса Нил Дженкинс заявил, что визит принца Чарльза несомненно повысит боевой дух игроков.

Днем ранее принц Чарльз побывал в качестве гостя на церемонии интронизации 126-го императора Японии Нарухито, которая состоялась в Императорском дворце в Токио.