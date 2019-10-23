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Гонконг: участники протестов просят о помощи

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Гонконг: участники протестов просят о помощи

У здания британского консульства в Гонконге прошла манифестация. Ее участники призвали международное сообщество поддержать многомесячную компанию активистов за проведение в этом специальном административном районе демократических реформ. В тот же день стало известно, что власти Гонконга осуществили официальную процедуру отзыва из Законодательного совета законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов. Они проходили с начала лета. Вопрос в том, остановит ли это волну недовольства, пока остается открытым. Демонстранты призывают к отставке главы администрации Гонконга Кэрри Лам и требуют провести независимое расследование действий полиции при разгоне протестующих.

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