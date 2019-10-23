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Как католонцы "отмывали" Барселону

В Барселоне необычную акцию протеста устроили сторонники независимости Каталонии.

Манифестанты собрались на площади Испании. Участники акции вылили в фонтан жидкое мыло и размешали воду с помощью зонтиков. Таким образом они символически "отмывали страну от несправедливости". Всю прошлую неделю в Каталонии проходили демонстрации, которые заканчивались беспорядками. Протесты начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на сроки до 13 лет. В результате беспорядков пострадали около 600 человек.

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