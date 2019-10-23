Бени Ганц попробует сформировать правительство

Президент Израиля поручил сформировать правительство Бени Ганцу. У лидера блока "Кахоль-Лаван", бывшего начальника Генштаба Армии обороны 28 дней на поиск партнеров по коалиции. О готовности поддержать его уже заявили блок левых партий "Авода-Гешер" и "Демократический союз". У центристов есть шанс договориться и с депутатами "Объединенного арабского списка".

В ходе своей официальной речи Бен Ганц заявил: "Все надеются, что мы сумеем положить конец царящему политическому хаосу. Все требуют, чтобы мы вернули страну к нормальной, размеренной, безопасной, спокойной жизни. Целое государство мечтает вздохнуть свободно".

Впервые за последние десять лет мандат на формирование кабинета министров получил не Биньямин Нетаньяху, а кто-то другой. Сам действующий премьер не справился с задачей ни в отведенный срок, ни в дополнительное время. Если и Ганцу она окажется не по плечу, избирательные участки могут вновь открыться в Израиле - в третий раз за год.