Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Израиль

Бени Ганц попробует сформировать правительство

 Комментарии
 Глеб Шатуновский 
Бени Ганц попробует сформировать правительство
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Президент Израиля поручил сформировать правительство Бени Ганцу. У лидера блока "Кахоль-Лаван", бывшего начальника Генштаба Армии обороны 28 дней на поиск партнеров по коалиции. О готовности поддержать его уже заявили блок левых партий "Авода-Гешер" и "Демократический союз". У центристов есть шанс договориться и с депутатами "Объединенного арабского списка".

В ходе своей официальной речи Бен Ганц заявил: "Все надеются, что мы сумеем положить конец царящему политическому хаосу. Все требуют, чтобы мы вернули страну к нормальной, размеренной, безопасной, спокойной жизни. Целое государство мечтает вздохнуть свободно".

Впервые за последние десять лет мандат на формирование кабинета министров получил не Биньямин Нетаньяху, а кто-то другой. Сам действующий премьер не справился с задачей ни в отведенный срок, ни в дополнительное время. Если и Ганцу она окажется не по плечу, избирательные участки могут вновь открыться в Израиле - в третий раз за год.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  

Журналист • Мария Горковская