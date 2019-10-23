Футболисты подвержены риску деменции

Риск умереть от различных форм деменции у футболистов в 3,5 раза выше, чем у других людей. К такому выводу пришли шотландские ученые из университета Глазго, изучив причины смерти 7,676 бывших игроков и 23 тысяч представителей иных профессий. Спортсмены в частности страдают от болезней Альцгеймера и Паркинсона. И об этом нужно знать.

Каспер Йоргенсон, нейрофизиолог: "Я полагаю, сейчас стоит информировать тех, кто стремится сделать карьеру в профессиональном футболе, о том, что этот риск, вероятно, существует. Но я не считаю, что это представляет проблему для обычных футболистов-любителей".

Что по поводу травм и их последствий думают сами футболисты?

"Это часть игры. Может повезти, а может быть и нет". - говорит Ласс Хансен. Спортсмен рассказывает о том, что сам перенес несколько переломов скуловой кости, придаточных пазух носа и глазницы. "Случалось такое не раз. Первые травмы были в области лица и черепа. Еще рассеченная бровь. И несколько сотрясений мозга. Так происходит время от времени".

Поводом для исследования послужила информация о том, смерть экс-нападающего сборной Англии Джеффа Асла связана с многочисленными травмами головы. Асл умер в возрасте 59 лет. Причиной смерти стала хроническая травматическая энцефалопатия.