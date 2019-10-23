Проливные дожди обрушились на юг Европы

В Каталонии в результате наводнения как минимум один мужчина погиб в муниципалитете Ареньс-де-Мар. 70-летний испанец попытался ночью перепарковать автомобиль, но его унесло потоком воды. Еще пять человек пропали без вести.

Повреждены и закрыты более сорока дорог. Без света остались 20 тыс. местных жителей.

"Это катастрофа. Все уничтожено, все. Вот здесь жили люди, у них больше нет дома", - говорит испанка.

Во Франции под воду ушли Марсель, Монпелье, Перпиньян. Между рядом городов нарушено железнодорожное сообщение. Десятки людей эвакуированы. Высокий — "оранжевый" — уровень опасности сохраняется в шести департаментах.

В Безье за двадцать последних часов выпало около 300 литров осадков на квадратный метр.

"Дождь пошел вчера. Еще в семь утра все было нормально, а к трем часам дня нас затопило", - говорит житель города.

В результате разгула стихии в итальянском городе Каприата-д'Орба обвалился мост. Из-за угрозы наводнений и оползней в Пьемонте, Лигурии и Ломбардии закрыты школы. В Генуе и Турине погибли два автомобилиста: их машины буквально смыло с дороги.