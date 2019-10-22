Российское судно с 33 членами экипажа на борту подало сигнал бедствия у берегов Норвегии

Российское судно с 33 членами экипажа на борту подало сигнал SOS у берегов Норвегии случайно, сообщил ТАСС со ссылкой на Морречфлот. По словам норвежских спасателей, у судна работает два двигателя из четырех, и ему ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что у российского ледокола "Тор", находящегося недалеко от города Олесунна, якобы заглохли двигатели во время шторма, но впоследствии экипажу удалось частично восстановить возможность управлять судном.

Норвежская служба спасения направила к месту происшествия буксиры и спасательный вертолет.