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Великобритания

Победа и поражение Бориса Джонсона

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 Кнарик Хачатрян 
Победа и поражение Бориса Джонсона
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Не успел британский премьер Борис Джонсон отпраздновать победу, как за ней последовало поражение.

Во вторник Палата общин сначала приняла во втором чтении новый законопроект о "брексите", представленный его правительством. Документ содержал и текст новой сделки с ЕС. Но вслед за этим парламентарии отвергли предложение премьер-министра ратифицировать законопроект о "брексите" в трёхдневный срок, чтобы Великобритания смогла покинуть Евросоюз до 31 октября.

В ответ на это Джонсон приостановил рассмотрение документа для консультаций с Брюсселем.

"Теперь мы сталкиваемся с дальнейшей неопределенностью, - сказал он, - и сейчас ЕС должен решить, как ответить на просьбу парламента об отсрочке. Из этого следует: во-первых то, что правительство должно взять единственно ответственный курс и ускорить нашу подготовку к "брекситу" без сделки. А во-вторых, я поговорю со странами ЕС об их намерениях, и мы сделаем паузу в рассмотрении этого закона, пока они не примут решение".

В повестке работы парламента до конца недели были внесены лишь внутриполитические и экономические вопросы. Это возмутило оппозицию.

"Я призываю премьер министр к сотрудничеству, - заявил лидер лейбористов Джереми Корбин, - чтобы согласовать приемлемый график дебатов по сделке о "брексите", чтобы депутаты могли изучить её во всех деталях и внести поправки. Это был бы значительный шаг вперёд. Вот такое предложение я делаю сегодня вечером от имени оппозиции".

В субботу , подчинившись принятому парламентом закону, Борис Джонсон отправил в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке "брексита", но не подписал его, а в сопроводительном письме отметил , что считает отсрочку большой ошибкой.

Еврокомиссия во вторник сообщила, что приняла во внимание результаты голосования в британском парламенте и уже проводит консультации по вопросу об отсрочке с лидерами стран ЕС.

Ранее Джонсон обещал, что если ускоренный график будет отвергнут депутатами, а Евросоюз решит дать Британии долгую отсрочку, то он отзовет соглашение из парламента и будет добиваться проведения выборов в самое ближайшее время.