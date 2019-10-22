Россия-Турция: «судьбоносные решения» в Сочи

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам более чем шестичасовых переговоров достигли ряда соглашений по урегулированию ситуации на севере Сирии.

Турция не будет продолжать военные действия против формирований сирийских курдов, которые она считает террористическими, предоставив еще 150 часов для их отхода на глубину до 32 км от границы с Турцией. После этого Россия и Турция приступят к совместному патрулированию в зоне безопасности глубиной в 10 км вдоль сирийско-турецкой границы вне территории, занятой турецкими войсками.

Начиная с 12 часов дня 23 октября, в течение 150 часов террористы «Сил народной самообороны» выйдут с вооружением за пределы 30-километровой зоны. Их укрепления будут уничтожены. После отведенных 150 часов начнется турецко-российское патрулирование к западу и востоку от места проведения операции «Источник мира». Террористы из СНС покинут районы городов Таль-Рифат и Манбидж вместе со своим вооружением. Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Не могу не выразить удовлетворение тем, что в результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе. Владимир Путин президент РФ

Уже во вторник на сирийскую сторону границы за пределами турецкой операции будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать отходу курдских отрядов вглубь сирийской территории.

Россия и Турция договорились продолжить борьбу с террористами, противостоять сепаратизму на сирийской территории, способствовать добровольному возвращению беженцев и продолжить работу над поиском политического решения сирийского конфликта.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформировал об итогах переговоров президента Сирии Башара Асада, который заявил о поддержке договоренностей, а также о готовности сирийских пограничников совместно с российской военной полицией выйти на сирийско-турецкую границу.