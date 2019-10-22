Из СПЧ исключили правозащитников, критиковавших "московское дело"

Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации "Агора" Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.

Кроме того, должности советника президента и председателя СПЧ лишился Михаил Федотов. Вместо него совет возглавил секретарь Общественной палаты и бывший ведущий "Первого канала" Валерий Фадеев. Также в состав СПЧ вошли исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который больше года провел в тюрьме на Украине, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

"Все, свободны! Гора с плеч. Никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных", - написала Екатерина Шульман.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил перестановки ротацией кадров: "Ведь состав совета - это подвижный состав, это не некая догма, поэтому да, происходит по разным причинам обновление, в конечном итоге это, конечно, является согласованной позиций с главой государства".

Указ об освобождении от должности Михаила Федотова был подписан 21 октября (официально - "в связи с достижением им возраста 70 лет"), но о его скором увольнении стало известно еще неделю назад. По словам преподавателя ВШЭ Ильи Шаблинского, который входил в комиссию по избирательным правам, в тот момент члены Совета поняли, что в ближайшее время кто-то еще лишится своей должности. Как предполагает Шаблинский, причина произошедшего в том, что в последнее время Путин стал менее терпим к критике.

Свое увольнение он объяснил событиями в столице в преддверии выборов в Мосгордуму. Шаблинский тогда открыто говорил, что недопуск независимых кандидатов "неправомерен и что это произвол". Год назад во время разговоров с Путиным он указывал на то, что уровень конкуренции на последних президентских выборах был недостаточно высоким, поскольку к участию в кампании не был допущен Алексей Навальный.

Вскоре после того, как стало известно о кадровых перестановках, заявление об увольнении подала еще один член СПЧ, зампред Конституционного суда Тамара Морщакова. Она сообщила, что поступила так не в знак протеста, но подчеркнула, что "совет, в котором она работает, не сохраняет свою правозащитную суть".

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека был создан в 1993 году. Это консультативный орган, который призван обращать внимание главы государства на нарушения прав человека в стране и содействовать развитию институтов гражданского общества.

СПЧ состоит из 20 постоянных комиссий, в том числе по гражданским свободам, по гражданскому участию в противодействии коррупции и по гражданскому контролю за правоохранительными органами. Илья Шаблинский напомнил о том, что Совет "имеет право критиковать президента и деликатно указывать ему на ошибки, связанные с нарушениями прав человека".