Российскому ледоходу не угрожает опасность

Российскому ледоколу, который во вторник утром подал сигнал SOS у побережья Норвегии, в настоящее время не угрожает опасность, сообщил ТАСС со сслылкой на Росморпорт.

Речь шла о дизель-электрическом ледоколе "Тор", принадлежащем ведомству.

Твит о сигнале бедствия был размещен норвежскими спасательными службами.

Ледокол находился в 22 км от западного побережья Норвегии недалеко от города Олесунн.

ТАСС , в свою очередь, отмечает, что сигнал бедствия был подан по ошибке, уточняя, что это произошло после сбоя в электрооборудовании во время шторма.

Морякам удалось запустить два из четырех бортовых двигателей.

Судно и экипаж- в порядке, как сообщает ТАСС со сслылкой на Росморпорт.

"Тор" продолжит движение по установленному маршруту в порт Сабетта по окончании шторма.