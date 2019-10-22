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Норвегия

Угон "скорой" с оружием и наркотиками

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 Юрий Смирнов 
Угон "скорой" с оружием и наркотиками
Авторское право
Cathrine Hellesoy/Aftenposten/NTB Scanpix via REUTERS
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Человек, угнавший в Осло машину скорой помощи и выехавший на тротуар с намерением сбить прохожих, был вооружён пистолетом. Информацию об этом обнародовала норвежская полиция. В результате действий злоумышленника травмы получили семимесячные близнецы, находившееся в момент инцидента в коляске.

Чтобы задержать нарушителя, полицейские применили огнестрельное оружие. Ему предъявлены обвинения. Полиция также задержала его сообщница. Оба они помещены под стражу.

Задержанный мужчина был ранее известен полиции. Это 32-летний норвежец. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Задержанная некоторое время спустя женщина тоже известна полиции. Это 25-летняя норвежка. На настоящем этапе ей предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия.
Грете Лиен Метлид
начальник полиции Осло

Полиция пока не установила мотивы действий задержанных. В угнанной "скорой помощи" были найдено несколько единиц огнестрельного оружия и наркотики. По информации норвежских СМИ, оба подозреваемых имели отношение к ультраправым кругам Норвегии.

Видеомонтаж • Viktor Sammain