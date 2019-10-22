Мигранты: с островов на материк

Более 1500 мигрантов были доставлены во вторник утром в греческие порты Пирей и Элевсина недалеко от Афин: решение властей о переправке 20 тысяч просителей убежища из переполненных островных лагерей в действии. После высадки мигрантов на автобусах доставили в центры по размещению в разных городах страны. Многие из них останутся там недолго: греческое правительство ужесточило миграционную политику и намерено к концу будущего года депортировать около 10 тысяч человек, не соответствующих требованиям для предоставления убежища. Но ступившие на материк люди пока не заглядывают далеко вперёд и радуются передышке:

"Я так счастлив, потому что наконец добрался сюда. Там, на Самосе, было просто ужасно".

"Я ждал визита к врачу целых пять месяцев! Но это ещё не всё: чтобы набрать воды, приходилось ждать часа два, а то и три. И чтобы позавтракать, надо было ждать своей очереди".

"Условия там были просто ужасные, так что я очень счастлив, что теперь я здесь".

В первую очередь на материк вывозят семьи с детьми. Из-за тяжёлых условий жизни мигранты не раз устраивали протесты в переполненных лагерях на островах Лесбос, Самос, Мория и Митилини. Большинство из них не собирались задерживаться в Греции, а хотели бы попасть в другие европейские страны. Но и вывоз их на материк не решает проблемы в лагерях: ежедневно новые искатели лучшей доли отправляются к европейским берегам их Турции.