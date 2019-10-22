Предложения ЕС по Сирии

Председатель Евросовета Дональд Туск призвал Турцию окончательно прекратить военные действия на северо-востоке Сирии и придерживаться норм международного гуманитарного права. С таким обращением он выступил во вторник на сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге. По словам Туска, любой другой путь означает неприемлемые человеческие страдания, победу террористической группировки ИГИЛ и серьезную угрозу для европейской безопасности.

"Европейский совет осудил одностороннюю военную операцию Турции на северо-востоке Сирии. Никого нельзя одурачить так называемым прекращением огня. Турция должна полностью прекратить проведение операции, вывести свои силы и соблюдать международное гуманитарное право", — сказал Туск.

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать контролируемую международными силами зону безопасности в Сирии с привлечением Москвы и Анкары. Но министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о замешательстве в рядах НАТО из-за этой инициативы.

"Вопрос в связи с этим предложением очень много. И об этом министру обороны я сегодня сказал. Это, конечно, вызовет споры в федеральном правительстве", — отметил Маас.

Крамп-Карренбауэр заявила, что предложение согласовано с канцлером Ангелой Меркель. По словам министра, создание такой зоны приведет к стабилизации и восстановлению региона и позволит продолжить борьбу с группировкой ИГИЛ.

"Недостаточно говорить о том, что Европе не подобает быть только сторонним наблюдателем, нужно выступать инициаторами в дискуссии и делать собственные предложения", — сказала она.

Крамп-Карренбауэр обсудит эту идею с западным союзникам на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе в конце недели.