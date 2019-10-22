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Чили

Президент обещает реформы

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 Ирина Шелудкова 
Президент обещает реформы
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В Чили жертвами беспорядков, продолжающихся с конца прошлой недели, стали, по меньшей мере 13 человек. Задержаны свыше 1300 чеолвек, в том числе более 180 детей и подростков.

Власти Сантьяго отменили во вторник занятия в школах. Акции протеста начались в чилийской столице после решения правительства повысить стоимость проезда в метро. Демонстрации переросли в столкновения с полицией и перекинулись на другие города, в связи с сем был введен режим чрезвычайного положения. Но несмотря на действующий комендантский час, беспорядки, грабежи и поджоги продолжились.

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.

Накануне глава государства пообещал провести встречу с лидерами оппозиции, чтобы выработать план социальных реформ, которые будут соответствовать требованиям населения. Пиньера предлагает ряд мер, направленных, в частности, на усиление пенсионной системы, снижением стоимости лекарств и улучшение качества медицинского обслуживания.

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