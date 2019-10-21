Швейцария: "зеленая" волна

На парламентских выборах в Швейцарии Партия "зеленых" (ПЗШ) добилась беспрецедентного успеха, увеличив свое представительство в законодательном органе в более, чем два с половиной раза, получив 28 мандатов вместо прежних 11.
"Зеленые" пришли к финишу четвертыми.
Лидер партии Регула Ритц заявила: "Невероятно. Воодушевляет надежда, с которой на нас сейчас смотрят избиратели. И именно мы собираемся изменить политический пейзаж Швейцарии к лучшему. Наши избиратели поняли, что экономика работала во вред природе последние десятилетия, и так дальше продолжаться не может".
Успех экологов объясняется, в частности, несколькими жаркими летними сезонами и последовавшими за ними малоснежными зимами, именно это обстоятельство оказало, как считается, влияние на настроения избирателей, обеспокоенных будущим альпийского региона.
Известно, что две правых партии, тем не менее, продолжат доминировать в парламенте Конфедерации в нынешнем политическом цикле. Такой баланс сохраняется в Швейцарии вот уже шесть десятилетий.
Всего в ходе прошедшего голосования были избраны 200 депутатов Национального совета (так называемая большая палата) и 24 из 46 депутатов Совета кантонов (это малая палата).
Судьбу еще 22 мандатов в Совете кантонов избиратели будут решать во время второго тура выборов, он состоится в ноябре.