Глава испанского правительства в Барселоне

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес посетил Барселону на фоне манифестаций против судебного приговора лидерам каталонского сепаратистского движения. Он отказался встретиться с главой женералитета, который, по его словам, не справился со своими обязанностями и не восстановил порядок в автономии, зато побывал в главном полицейском управлении.

"Сегодня самое важное - проявить сдержанность. Особенно это касается государственных правоохранительных органов. На карту поставлено мирное сосуществование граждан. Вы все - настоящие профессионалы", - заявил он.

Сторонники независимости региона обвинили Санчеса в неуважении.

"По-моему, он просто не хочет ни с к ем здесь разговаривать. Даже с представителем правительства в Каталонии. Он не уважает права граждан. В больницах он навещает только раненых полицейских, не митингующих, не тех, кто участвовал в мирном протесте", - говорит один протестующий.

"Все очень непросто. Жизнь страны поделилась на до и после оглашения вердикта. Точка в этом деле еще не поставлена, хоть некоторым и хотелось бы в это верить. В результате судебного решения ситуация усложнилась. Мы в тупике", - считает другой.

По данным МВД, в столкновениях с протестующими пострадали 288 полицейских. Арестованы 194 человека.

При этом, в Испании приближаются досрочные парламентские выборы - четвертые за четыре последние года.

"Напряжение чувствуется не только на улицах, но и в политическом пространстве, - передает из Барселоны Кристина Хинер, корреспондент Euronews. -Выборы совсем скоро - 10 ноября. Избирательная кампания в самом разгаре. Все партии - как выступающие за единство страны, так и сторонники независимости Каталонии - очень аккуратны в своих заявлениях. Одно неосторожное слово, и они могут лишиться голосов. В таких условиях разрядить обстановку в автономии очень трудно".